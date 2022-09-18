В России много прекрасных мест, путешествие по которым станет отличным времяпрепровождением. Речные круизы 2022 - приятный и доступный вид отдыха, вы узнаете много интересных фактов из истории и географии (благодаря грамотному гиду).

Маршруты круизов по России

Россия – страна, богатая живописными реками и удивительным ландшафтом. Благодаря возможности речных круизов, туристы могут посетить самые захватывающие места. В расписании есть много вариантов по ценам напрямую от организаторов. Рекомендуем рассмотреть такие путешествия:

Продолжительный круиз по Енисею (от 10 дней) с посещением городов Енисей, Дудинка и многочисленных поселков. Это отличный способ познакомиться с красотами Сибири, увидеть тайгу, горы и бескрайние равнины.

Круиз по реке Лене длительностью несколько дней с посещением местных населенных пунктов. Именно во время этого путешествия можно осмотреть легендарные Ленский Столбы.

Если же у вас нет возможности потратить на путешествие столько времени, выбирайте круизы длительностью от одного дня. Осмотрите красоты Сибири, Байкала, Камчатки, берегов Енисея, заповедные земли Франца Иосифа и другие места. Эти направления неизменно востребованы из-за горных и вулканических пейзажей, которые сменяются водной гладью.

Круизы на теплоходе

Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном теплоходе с необходимым оснащением. Тщательно продуманный маршрут оставит приятные впечатления. На странице каждого тура указаны не только города, которые вы посетите, но и памятные места и главные впечатления.

Так, путешествие по Дону и Волге позволят увидеть город-герой Волгоград с экскурсией и посещением Мамаева кургана. А круиз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно позволит осмотреть двенадцать портовых городов с древней историей.

Для любителей экстрима, новых впечатлений и активного отдыха предусмотрены такие программы как круизы на Северный полюс с плаванием на ледоколе, осмотром богатой местной фауны. А для путешественников, которые предпочитают солнце и море, организаторы предлагают морские прогулки по Крыму, с осмотром архитектурных достопримечательностей и познавательными обзорными экскурсиями.

Вы можете ознакомиться с расписаниями и ценами на круизы по России на странице каждого тура. Каждый человек найдет здесь путешествие, которое запомнится на долгие годы. Учитываются пожелания и бюджет. Возможны как индивидуальные туры, так и семейные предложения.