Отдых в России — активные туры по большой стране

Туры по России — все туристические направления страны

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Активный отдых на любой вкус

Варианты туров по России многочисленны и разнообразны. Если Вас манят горы, совершите восхождение на Эльбрус или отправляйтесь в конный поход по Алтаю. Вам нравится водный туризм? Выберете сплав по Уралу, Кавказу или Карелии, или проведите отпуск на берегах Байкала. Любите движение и скорость? Отправляйтесь в велотур по Крыму летом или сафари на снегоходах зимой. Ищете спокойный отдых? Пройдите по треккинговым тропам Сибири, Адыгеи и Урала или отправьтесь в круиз по Волге. Познакомьтесь с традициями народов России в этнотурах по Бурятии, Хакасии, Алтаю и Дальнему Востоку.

А для тех, кто хочет почувствовать себя первооткрывателем, Большая Страна поможет найти экспедиции в самые удаленные уголки России – Северный полюс, Курильские острова, Сахалин, Камчатку и плато Путорана.

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